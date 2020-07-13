Настройка выделенного сервера или vps,vds под ключ

Настрою для вас под ключ выделенный сервер или vps/vds, для работы вашего веб-сайта. В настройку входит, установка и настройка необходимого ПО:

1. Веб-сервер

2. БД

3. FTP

4. Установка сертификата ssl если таковой имеется или выпуск бесплатного.

5. По желанию могу настроить мониторинг сервера, а так же настрою различные ватчдоги для восстановления системы в случае сбоев.

6. Помогу с самим размещением сайта.

В дальнейшем так же могу помогать на долгосрочном сотрудничестве. Опыт в данной области очень большой, порядка 7 лет.

Помимо первоначальной настройки могу помочь в решении многих вопросов связанных с веб-хостингом или проблемах на серверах Linux.