Ярослава Сергеевна Швецова

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Швецова Ярослава
Секретарь онлайн-проектов Республика Крым, город Феодосия https://vk.com/vasiltsova84КЛЮЧЕВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
- Ответственность, вежливость, тактичность, терпеливость.
- Коммуникабельность, умение общения с людьми.
- Активная жизненная позиция
- Работа с Google документами, Canva, Excel
- Настройки контента
- Умение быстро овладевать новыми знаниями.
ОБРАЗОВАНИЕ Учебные онлайн курсы декабрь-январь 2019-2020 гг. Курсы по профессии секретарь онлайн-проектов