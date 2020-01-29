Ярослава Сергеевна Швецова

Добавлена
4 года назад
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Швецова              Ярослава

       Секретарь онлайн-проектов      Республика Крым, город Феодосия      https://vk.com/vasiltsova84КЛЮЧЕВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

  • Ответственность, вежливость, тактичность, терпеливость.
  • Коммуникабельность, умение общения с людьми.
  • Активная жизненная позиция
  • Работа с Google документами, Canva, Excel
  • Настройки контента
  • Умение быстро овладевать новыми знаниями.
ОПЫТ РАБОТЫ      Прохождение стажировки после обучения, на курсах по профессии секретарь онлайн-проектов.

         ОБРАЗОВАНИЕ       Учебные онлайн курсы декабрь-январь 2019-2020 гг.       Курсы по профессии секретарь онлайн-проектов