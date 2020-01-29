Ярослава Сергеевна Швецова

Швецова Ярослава

Секретарь онлайн-проектов Республика Крым, город Феодосия https://vk.com/vasiltsova84КЛЮЧЕВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Ответственность, вежливость, тактичность, терпеливость.

Коммуникабельность, умение общения с людьми.

Активная жизненная позиция

Работа с Google документами, Canva, Excel

Настройки контента

Умение быстро овладевать новыми знаниями.

ОПЫТ РАБОТЫ Прохождение стажировки после обучения, на курсах по профессии секретарь онлайн-проектов.

ОБРАЗОВАНИЕ Учебные онлайн курсы декабрь-январь 2019-2020 гг. Курсы по профессии секретарь онлайн-проектов