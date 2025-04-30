Асинхронный парсер прокси

validproxies (2025)
Описание проекта
validproxies - это инструмент для автоматизированной проверки и фильтрации прокси-серверов, разработанный на Python. Проект предназначен для быстрой и эффективной валидации большого количества прокси, так как в проекте заказчика использовались динамичные прокси из бесплатных ресурсов.
Поставленные задачи
Разработать скрипт, способный массово проверять работоспособность прокси-серверов различных типов.
Обеспечить высокую скорость обработки и минимальное потребление ресурсов при работе с большими списками прокси.
Реализовать модульную структуру для дальнейшего расширения функциональности.
Реализация и используемые технологии
Основной язык разработки - Python, что обеспечивает гибкость и простоту поддержки кода.
Для ускорения критичных участков использована асинхронная отправка запросов, что позволило значительно повысить производительность при обработке сетевых запросов.
В проекте реализована структура, позволяющая легко интегрировать новые методы проверки и поддержки различных форматов прокси.
Для управления зависимостями и изоляции окружения использован venv, при постановке на сервер заказчика использовались docker контейнеры.
Результаты
В результате был создан инструмент, который позволяет:
Проверять тысячи прокси-серверов за минимальное время.
Получать на выходе только валидные и пригодные к использованию прокси.
Легко интегрировать решение в существующие пайплайны или использовать как самостоятельный продукт.
Проект размещён на GitHub и доступен для использования и доработки сообществом.
Роль в проекте
Выполнил полный цикл разработки: от проектирования архитектуры и выбора технологий до написания кода, тестирования и публикации на GitHub.
Навыки и опыт, полученные в ходе работы
Опыт оптимизации Python-кода.
Разработка кроссплатформенных CLI-инструментов для работы с сетевыми ресурсами.
Организация кода для удобства масштабирования и поддержки open-source проектов.