Асинхронный парсер прокси

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План выполнения проекта ValidProxy.docx
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validproxies (2025)

Описание проекта

validproxies - это инструмент для автоматизированной проверки и фильтрации прокси-серверов, разработанный на Python. Проект предназначен для быстрой и эффективной валидации большого количества прокси, так как в проекте заказчика использовались динамичные прокси из бесплатных ресурсов.

Поставленные задачи

  • Разработать скрипт, способный массово проверять работоспособность прокси-серверов различных типов.

  • Обеспечить высокую скорость обработки и минимальное потребление ресурсов при работе с большими списками прокси.

  • Реализовать модульную структуру для дальнейшего расширения функциональности.

Реализация и используемые технологии

  • Основной язык разработки - Python, что обеспечивает гибкость и простоту поддержки кода.

  • Для ускорения критичных участков использована асинхронная отправка запросов, что позволило значительно повысить производительность при обработке сетевых запросов.

  • В проекте реализована структура, позволяющая легко интегрировать новые методы проверки и поддержки различных форматов прокси.

  • Для управления зависимостями и изоляции окружения использован venv, при постановке на сервер заказчика использовались docker контейнеры.

Результаты

В результате был создан инструмент, который позволяет:

  • Проверять тысячи прокси-серверов за минимальное время.

  • Получать на выходе только валидные и пригодные к использованию прокси.

  • Легко интегрировать решение в существующие пайплайны или использовать как самостоятельный продукт.

Проект размещён на GitHub и доступен для использования и доработки сообществом.

Роль в проекте

Выполнил полный цикл разработки: от проектирования архитектуры и выбора технологий до написания кода, тестирования и публикации на GitHub.

Навыки и опыт, полученные в ходе работы

  • Опыт оптимизации Python-кода.

  • Разработка кроссплатформенных CLI-инструментов для работы с сетевыми ресурсами.

  • Организация кода для удобства масштабирования и поддержки open-source проектов.