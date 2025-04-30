Асинхронный парсер прокси

validproxies (2025)

Описание проекта

validproxies - это инструмент для автоматизированной проверки и фильтрации прокси-серверов, разработанный на Python. Проект предназначен для быстрой и эффективной валидации большого количества прокси, так как в проекте заказчика использовались динамичные прокси из бесплатных ресурсов.

Поставленные задачи

Разработать скрипт, способный массово проверять работоспособность прокси-серверов различных типов.

Обеспечить высокую скорость обработки и минимальное потребление ресурсов при работе с большими списками прокси.

Реализовать модульную структуру для дальнейшего расширения функциональности.

Реализация и используемые технологии

Основной язык разработки - Python, что обеспечивает гибкость и простоту поддержки кода.

Для ускорения критичных участков использована асинхронная отправка запросов, что позволило значительно повысить производительность при обработке сетевых запросов.

В проекте реализована структура, позволяющая легко интегрировать новые методы проверки и поддержки различных форматов прокси.

Для управления зависимостями и изоляции окружения использован venv, при постановке на сервер заказчика использовались docker контейнеры.

Результаты

В результате был создан инструмент, который позволяет:

Проверять тысячи прокси-серверов за минимальное время.

Получать на выходе только валидные и пригодные к использованию прокси.

Легко интегрировать решение в существующие пайплайны или использовать как самостоятельный продукт.

Проект размещён на GitHub и доступен для использования и доработки сообществом.

Роль в проекте

Выполнил полный цикл разработки: от проектирования архитектуры и выбора технологий до написания кода, тестирования и публикации на GitHub.

Навыки и опыт, полученные в ходе работы