Duplicate finder

Системное программирование
Добавлена
13 лет назад
220 просмотров
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Программа производящая поиск файлов-дубликатов на указанном диске.

По завершению поиска выводит список найденных дубликатов, асинхронно загружает для них shell-иконки.

Реализовано на C++, чистый WinApi, без сторонних библиотек.