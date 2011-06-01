Duplicate finder
Системное программирование
Добавлена220 просмотров
13 лет назад
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Программа производящая поиск файлов-дубликатов на указанном диске.
По завершению поиска выводит список найденных дубликатов, асинхронно загружает для них shell-иконки.
Реализовано на C++, чистый WinApi, без сторонних библиотек.