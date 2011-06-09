Клиент диспетчерской службы такси для WinCE, WM
Мобильные приложения
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13 лет назад
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Клиент диспетчерской службы такси для платформ WinCE, Windows Mobile.
Предназначен для работы на навигаторе шофера такси.
Основные ф-ии:
- отображение списка заказов в реальном времени
- принятие заказа, изменение статуса
- общение с диспетчером
- интеграция с программой-навигатором, прокладка маршрута до адреса
- отправка своих координат GPS на сервер
- ввод и отображение служебной информации: баланс водителя, расчет клиента, дополнительные услуги и т.п.
- автоматическое обновление программы с сервера
Написано на C++, чистый WinApi, без использования фреймворков. Работа с сервером происходит через сокет, с GPS - по протоколу NMEA.