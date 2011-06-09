Клиент диспетчерской службы такси для WinCE, WM

Клиент диспетчерской службы такси для платформ WinCE, Windows Mobile.

Предназначен для работы на навигаторе шофера такси.

Основные ф-ии:

- отображение списка заказов в реальном времени

- принятие заказа, изменение статуса

- общение с диспетчером

- интеграция с программой-навигатором, прокладка маршрута до адреса

- отправка своих координат GPS на сервер

- ввод и отображение служебной информации: баланс водителя, расчет клиента, дополнительные услуги и т.п.

- автоматическое обновление программы с сервера

Написано на C++, чистый WinApi, без использования фреймворков. Работа с сервером происходит через сокет, с GPS - по протоколу NMEA.