GPS маяк для WinCE, WinMobile, Android

Мобильные приложения
Добавлена
12 лет назад
540 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Назначение приложения - снятие с датчика GPS текущего положения и отправка его на сервер по http протоколу. В ответе сервера приходит время, через которое операцию надо повторить.

Для WinCE/WinMobile поддерживается прямая работа с COM-портом датчика GPS, парсинг NMEA протокола. Написано на чистом C++/WinApi, без использования внешних библиотек.