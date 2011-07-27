GPS маяк для WinCE, WinMobile, Android

Назначение приложения - снятие с датчика GPS текущего положения и отправка его на сервер по http протоколу. В ответе сервера приходит время, через которое операцию надо повторить.

Для WinCE/WinMobile поддерживается прямая работа с COM-портом датчика GPS, парсинг NMEA протокола. Написано на чистом C++/WinApi, без использования внешних библиотек.