GPS маяк для WinCE, WinMobile, Android
Мобильные приложения
Добавлена540 просмотров
12 лет назад
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Назначение приложения - снятие с датчика GPS текущего положения и отправка его на сервер по http протоколу. В ответе сервера приходит время, через которое операцию надо повторить.
Для WinCE/WinMobile поддерживается прямая работа с COM-портом датчика GPS, парсинг NMEA протокола. Написано на чистом C++/WinApi, без использования внешних библиотек.