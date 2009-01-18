GPS сервер

Системное программирование
Добавлена
15 лет назад
179 просмотров
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Модуль, предназначен для регистрации данных поступаемых с GPS устройств через TCP-IP соединение с последующей предварительной обработкой и передачей их на указанные сервера баз данных.

GPS сервер.doc
68 КБ