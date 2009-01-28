Разработка системного и прикладного программного обеспечения

Общий трудовой стаж 13 лет. За это время успел:

Платформы:

- Windows 2000, 2003, XP, Vista; Lunix – на уровне пользователя

Языки: (хороший базовый уровень основ программирования)

- Delphi 7, 2007(CodeGear); Visual Studio 2007/2008 (C#, C++, VB);

- Java Script; PHP; Perl; HTML;

- SQL.

- Caché ObjectScript /MSM (www.intersystems.ru)

Базы данных: (Отличное знание и большая практика в области объектно-ориентированного программирования, построения реляционных и постреляционных баз данных)

- Cache 5.x, 2007, 2008, Ensemble;

- MSSQL 2005 (SQL-T);

- Oracle 9, 10.2 (SQL-PL);

- MySQL 4.

Технологии:

- Web: CSP (Cache Service Page), HTML, Java Script, CSS, PHP, Perl, ASP, ASPX, WebService (обмен с ОСМП QIWI), SOAP;

- LDAP, TCP,SSL,TLS, ODBC, COM, DOM, ActiveX;

- Работа с устройствами: GPS трейкер (Globalsat_TR, GELIX), Web-камера, GSM-модем (SIEMENS TC35i);

- Криптография: OpenSSL, cryptoAPI, сертификаты;

- Диаграммы: UML;

- Устройства самообслуживания (банкоматы, киоски): софту, проигрывающий сценарии NDCEMULATOR, TELLME, (NCR, WINCORE, DIEBOLD).

Программы:

- SVN;

- Camtasia Studio 5 (запись видео демонстраций);

- IBM Rational Rose 7.0,Rational Robot, JMeter (тестирование веб-серверов);

- Microsoft Office (+Visio);

- InstallShield 2.

Еще:

- Достаточно хорошо владею техническим английским (чтение, перевод документации, тех. описаний).