Общий трудовой стаж 13 лет. За это время успел:
Платформы:
- Windows 2000, 2003, XP, Vista; Lunix – на уровне пользователя
Языки: (хороший базовый уровень основ программирования)
- Delphi 7, 2007(CodeGear); Visual Studio 2007/2008 (C#, C++, VB);
- Java Script; PHP; Perl; HTML;
- SQL.
- Caché ObjectScript /MSM (www.intersystems.ru)
Базы данных: (Отличное знание и большая практика в области объектно-ориентированного программирования, построения реляционных и постреляционных баз данных)
- Cache 5.x, 2007, 2008, Ensemble;
- MSSQL 2005 (SQL-T);
- Oracle 9, 10.2 (SQL-PL);
- MySQL 4.
Технологии:
- Web: CSP (Cache Service Page), HTML, Java Script, CSS, PHP, Perl, ASP, ASPX, WebService (обмен с ОСМП QIWI), SOAP;
- LDAP, TCP,SSL,TLS, ODBC, COM, DOM, ActiveX;
- Работа с устройствами: GPS трейкер (Globalsat_TR, GELIX), Web-камера, GSM-модем (SIEMENS TC35i);
- Криптография: OpenSSL, cryptoAPI, сертификаты;
- Диаграммы: UML;
- Устройства самообслуживания (банкоматы, киоски): софту, проигрывающий сценарии NDCEMULATOR, TELLME, (NCR, WINCORE, DIEBOLD).
Программы:
- SVN;
- Camtasia Studio 5 (запись видео демонстраций);
- IBM Rational Rose 7.0,Rational Robot, JMeter (тестирование веб-серверов);
- Microsoft Office (+Visio);
- InstallShield 2.
Еще:
- Достаточно хорошо владею техническим английским (чтение, перевод документации, тех. описаний).
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