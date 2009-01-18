Торговая автоматизированная система "А95"

Прикладное ПО
Добавлена
15 лет назад
186 просмотров
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Программный комплекс представляет собой многофункциональный интернет-магазин, позволяющий организовать продажу товаров и услуг в сети. Он ориентирован как на розничную, так и на оптовую торговлю.