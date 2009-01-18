GUI.Клиент

http://escape.ru/index.csp?pagecode=_technologies_guiclient

Технология предназначена для быстрой разработки полнофункциональных графических приложений

с использованием постреляционной СУБД CACHÉ в соответствии с архитектурой "тонкого" клиента

Прикладной программный интерфейс создаваемых приложений содержится непосредственно в объектах CACHÉ-классов внутри базы данных. Схема наследования классов GUI-технологии полностью соответствует иерархии визуальных компонент Delphi.

Графический клиент, это настраиваемое клиентское приложение, обеспечивающее cвязь с базой данных по TCP/IP-протоколу и обеспечивающее отображение графических окон в соответствии с их объектным описанием и поведением.

Создание экранных форм осуществляется в среде Delphi. С этой целью в раздел меню Tools интегрирован механизм экспорта/импорта дизайна и поведения графических форм из Delphi в Cache. Такой подход обеспечивает максимальную скорость создания прикладных проектов за счет использования одной из наиболее распространённых визуальных сред разработки графических приложений.

Генератор отчетов, основанный на технологии Fast Report 3 представляет собой целиком интегрированную в CACHÉ среду, обеспечивающую полный цикл разработки отчета:

* разработка шаблона отчетной формы с возможностью использования различных типов диаграмм,

* настройка источников данных (DataSets), обеспечивающих доступ к прикладным данным,

* установка связи источников данных с компонентами отчетной формы,

* предварительный просмотр результатов.

Модель поведения формы, это методология прикладной клиентской логики, обеспечивающая поддержку как процедурного, так и событийно-ориентированного подходов при создании бизнес-логики приложений.