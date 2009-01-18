GUI.Клиент
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Технология предназначена для быстрой разработки полнофункциональных графических приложений
с использованием постреляционной СУБД CACHÉ в соответствии с архитектурой "тонкого" клиента
Прикладной программный интерфейс создаваемых приложений содержится непосредственно в объектах CACHÉ-классов внутри базы данных. Схема наследования классов GUI-технологии полностью соответствует иерархии визуальных компонент Delphi.
Графический клиент, это настраиваемое клиентское приложение, обеспечивающее cвязь с базой данных по TCP/IP-протоколу и обеспечивающее отображение графических окон в соответствии с их объектным описанием и поведением.
Создание экранных форм осуществляется в среде Delphi. С этой целью в раздел меню Tools интегрирован механизм экспорта/импорта дизайна и поведения графических форм из Delphi в Cache. Такой подход обеспечивает максимальную скорость создания прикладных проектов за счет использования одной из наиболее распространённых визуальных сред разработки графических приложений.
Генератор отчетов, основанный на технологии Fast Report 3 представляет собой целиком интегрированную в CACHÉ среду, обеспечивающую полный цикл разработки отчета:
* разработка шаблона отчетной формы с возможностью использования различных типов диаграмм,
* настройка источников данных (DataSets), обеспечивающих доступ к прикладным данным,
* установка связи источников данных с компонентами отчетной формы,
* предварительный просмотр результатов.
Модель поведения формы, это методология прикладной клиентской логики, обеспечивающая поддержку как процедурного, так и событийно-ориентированного подходов при создании бизнес-логики приложений.