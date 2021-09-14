Приложение анализа и перехвата сетевого трафика

Сниффер должен поддерживать функции сканирования сети (включая стек протокола TCP/IP, локальное прослушивание IP-трафика, отслеживание текущего потока трафика входящий/исходящий/общий). Логирование:

можно поток с TCP и UDP записывать в файл, например .txt,.pdf с указанием номеров портов. Подсчет количества трафика в единицу времени.

Приложение должно работать на Windows 7, Windows 8, WindowsServer (2008,2012). Графически отображение результатов: рассчитать поток трафика в единицу времени и изобразить динамическим графиком. Возможность

выбора временного периода (например, с 13-00 до 14-00), и построение статического графика (можно гистограмму) для трафика, распределённого по протоколам-отобразить название протокола,частоту или количество трафика во временном промежутке.

Язык приложения:C#. Среда приложения: MS VisualStudio, приложение в WindowsForms.