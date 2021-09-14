Редактор MP3

1) Реализовано открытие аудиофайла и отображение информации о нем: название, формат, скорость потока, объем файла, длительность.

2) Реализована возможность редактирования файла: выделить, вырезать, копировать, вставить фрагмент аудио, обрезать аудиофайл.

3) Изменение громкости можно выполнить для выделенного фрагмента.

4) Можно открыть несколько аудиофайлов и вставить фрагмент из другого файла.

5) Границы фрагмента задаются в числовом виде (секунды от начала фрагмента) и графическом на линейке общей длительности файла.

6) Пользователь указывает расположение и название файла для записи результатов редактирования.

7) Есть возможность прослушать результаты редактирования в программе без сохранения файла.

8) Реализована защита от некорректного ввода.

Visual C++