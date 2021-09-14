Игра "Морской бой"

Разработать игровое приложение «Морской бой» для игры на одном экране двух пользователей друг

против друга. Каждый игрок управляет свои кораблём посредством клавиатуры.

Вначале игры каждый из игроков получает равное число очков на приобретение

боеприпасов корабля. Корабли могут производить выстрелы снарядами (не менее 3-х

типов) и торпедами (не менее 3-х типов). Снаряды различаются по дальности

стрельбы, силе поражения и зоне поражения. Торпеды различаются по дальности

действия, скорости перемещения и силе причиняемых повреждений. На игровом поле

должны присутствовать препятствия в виде скал, которые непреодолимы для торпед

и кораблей, а так же отмели, которые замедляют скорость продвижения кораблей.

Победителем считается игрок, уничтоживший корабль соперника. Для реализации использовать

средства языка программирования C# и шаблоны проектирования: «фабричный

метод» – для реализации генерации снарядов и торпед; «декоратор» – для

изменения характеристик корабля (ускорение/замедление, броня и т.п.) и для

генерации снарядов и торпед с различными пересекающимися характеристиками. Для

отображения кораблей и объектов на игровом поле использовать спрайтовую графику

и средства OpenGL.