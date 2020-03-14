Установка моей сборки Windows/Linux через интернет

Представляю Вашему вниманию новую операционную систему Windows 10-v.3 под управлением искусственного интеллекта Cortana. Даная ОС работает теперь в двух режимах, внутреннем и внешнем. Теперь у Вас есть возможность установить операционную систему на флешку и носить ее с собой, и где либо запустить свою систему со своими файлами и настройками не боясь о потере данных. Вы уже наверное знаете, что винчестеры (жесткие диски) на сегодняшнее время являются не самым надежным вариантом для хранения данных или работы/игр, для этого Windows 10 может работать как на flash-устройствах, так и на новых твердотельных дисках SSD. В моей сборке улучшена защита от вирусов, руткитов, а также программ взлома, что дает использовать операционную систему без всяких антивирусов, которые только замедляют скорость работы компьютера. Также в моей сборке внедрен автоматический очиститель, построенный на базе ядра программы ССleaner, которая чистит все ненужные файлы не затрагивая при этом ветки реестра самой ОС. Также я создал внутренний блок по восстановлению системы, который дает возможность переустановить операционную систему без вызова мастера или использования носителей для установки системы. Также с помощью новой операционной системы вы можете зарабатывать в интернете, используя при этом искусственный интеллект который работает на базе самообучения. Попробуйте новый продукт в работе, он Вам принесет только радость! Для заказа установки воспользуйтесь онлайн формой или в разделе КОНТАКТЫ на моем сайте: mirrorhuman.wixsite.com/mirror-technologies Спасибо за внимание!