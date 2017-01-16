1000 живых подписчиков+500 лайков в Вконтакте
Добавлена100 просмотров
7 лет назад
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Нужны подписчики и лайки в паблик/группу/аккаунт в Вконтакте?
Мы добавим 1000 живых подписчиков в Вконтакте и 500 лайков на одну или несколько публикаций (запись, фото, видео) за 400 рублей. Нужно больше подписчиков и лайков? Пишите, обязательно договоримся с приятными бонусами и скидкой.
✓ Без санкций со стороны социальной сети Вконтакте
✓ Плавное увеличение числа вступивших
✓ Только живые люди, никаких ботов (поэтому могут быть отписки, но обычно не более 10%)
✓ Ручная работа
Внимание! Мы не накручиваем ботов и не советуем вам этого делать. Вконтакте часто чистит паблики/группы/аккаунты с ботами или попросту их блокирует. Используя наши услуги – на вашу страницу вручную подписываются только живые люди.