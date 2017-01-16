1000 живых подписчиков+500 лайков в Instagram

Нужны подписчики и лайки в Instagram?

Мы добавим 1000 живых подписчиков в Instagram и 500 лайков на одну или несколько публикаций за 400 рублей. Нужно больше подписчиков и лайков? Пишите, обязательно договоримся с приятными бонусами и скидкой.

✓ Без санкций со стороны социальной сети Instagram

✓ Плавное увеличение числа вступивших

✓ Только живые люди, никаких ботов (поэтому могут быть отписки, но обычно не более 10%)

✓ Ручная работа

Внимание! Мы не накручиваем ботов и не советуем вам этого делать. Instagram часто чистит аккаунты с ботами или попросту их блокирует. Используя наши услуги – на ваш аккаунт вручную подписываются только живые люди.