1000 живых подписчиков+500 лайков в Instagram
Добавлена126 просмотров
7 лет назад
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Нужны подписчики и лайки в Instagram?
Мы добавим 1000 живых подписчиков в Instagram и 500 лайков на одну или несколько публикаций за 400 рублей. Нужно больше подписчиков и лайков? Пишите, обязательно договоримся с приятными бонусами и скидкой.
✓ Без санкций со стороны социальной сети Instagram
✓ Плавное увеличение числа вступивших
✓ Только живые люди, никаких ботов (поэтому могут быть отписки, но обычно не более 10%)
✓ Ручная работа
Внимание! Мы не накручиваем ботов и не советуем вам этого делать. Instagram часто чистит аккаунты с ботами или попросту их блокирует. Используя наши услуги – на ваш аккаунт вручную подписываются только живые люди.