Добавлю 2500+ лайков Вконтакте

Добавлена
7 лет назад
123 просмотра
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Нужны лайки в Вконтакте?

 

Мы добавим более 2500 лайков от живых пользователей Вконтакте на одну или несколько публикаций (записи/фото/видео) за 400 рублей. Нужно больше лайков? Пишите, обязательно договоримся с приятными бонусами и скидкой.   

✓ Без санкций со стороны социальной сети Вконтакте 

✓ Плавное увеличение числа лайков 

✓ Только живые люди, никаких ботов 

✓ Ручная работа 

Внимание! Мы не накручиваем лайки от ботов и не советуем вам этого делать. Вконтакте часто чистит странички с ботами или попросту их блокирует. Используя наши услуги – вашу публикацию вручную лайкают только живые люди.