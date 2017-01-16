Добавлю 2500+ лайков instagram

Нужны лайки в Instagram?

Покупая этот кворк вы получите более 2500 лайков от живых пользователей Instagram на одну или несколько публикаций за 400 рублей. Нужно больше лайков? Пишите, обязательно договоримся с приятными бонусами и скидкой.

✓ Без санкций со стороны социальной сети Instagram

✓ Плавное увеличение числа лайков

✓ Только живые люди, никаких ботов

✓ Ручная работа

Внимание! Мы не накручиваем лайки от ботов и не советуем вам этого делать. Instagram часто чистит аккаунты с ботами или попросту их блокирует. Используя наши услуги – вашу публикацию вручную лайкают только живые люди.