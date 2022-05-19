7000 лидов по 111 рублей для Beauty сферы
Результат за 3 месяца: 6687 лидов по 111 рублей
Задача: не крупный эксперт решил сделать свою школу по привлечению клиентов для Beauty-мастеров через таргет.
Итог: каждый день с автовебинара было 1-3 продажи курса, что покрывало расходы на трафик, зарплаты и выводило в плюс весь проект.
Направления работы:
1. Трафик
- Основной задачей было привлекать лиды в автовебинарную воронку.
- Главное условие: каждый день должно быть 100 лидов, лид должен стоить не дороже 200 рублей.
2. Аудитория
- Совместно с продюсером проекта был создан портрет ЦА, которая чаще и больше всего покупала курс на тестах продукта.
- Из настроек FB использовались только ГЕО и возраста, а также сегментация креативами.
3. Креативы
- Всего было протестировано более 80 креативов (ниже приведены самые успешные из них)
- Интересный факт, при заказе креативов у дизайнера с тем же текстом, но более трендовым оформлением, результат ухудшился в 1,5-2 раза. Новые креативы просто не замечтали в рекламной выдаче.
4. Цифры по ходу работы
В декабре:
- регистрация стоила 40-80 рублей
- конверсия сайта достигала 80%
- доходимость до вебианара была 30-40%
- средний ROMI за месяц 400%
- лид стоил 90-120 рублей
- ROMI и доходимость остались на прежнем уровне