7000 лидов по 111 рублей для Beauty сферы

Результат за 3 месяца: 6687 лидов по 111 рублей

Задача: не крупный эксперт решил сделать свою школу по привлечению клиентов для Beauty-мастеров через таргет.

Итог: каждый день с автовебинара было 1-3 продажи курса, что покрывало расходы на трафик, зарплаты и выводило в плюс весь проект.

Направления работы:

1. Трафик

- Основной задачей было привлекать лиды в автовебинарную воронку.

- Главное условие: каждый день должно быть 100 лидов, лид должен стоить не дороже 200 рублей.

2. Аудитория

- Совместно с продюсером проекта был создан портрет ЦА, которая чаще и больше всего покупала курс на тестах продукта.

- Из настроек FB использовались только ГЕО и возраста, а также сегментация креативами.

3. Креативы

- Всего было протестировано более 80 креативов (ниже приведены самые успешные из них)

- Интересный факт, при заказе креативов у дизайнера с тем же текстом, но более трендовым оформлением, результат ухудшился в 1,5-2 раза. Новые креативы просто не замечтали в рекламной выдаче.

4. Цифры по ходу работы

В декабре:

регистрация стоила 40-80 рублей

конверсия сайта достигала 80%

доходимость до вебианара была 30-40%

средний ROMI за месяц 400%

В январе и феврале: