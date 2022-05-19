Доставка пиццы г. Новороссийск (более 200 заявок)

Бюджет: 25000 рублей

Итог: более 200 заявок

Исходные данные: городская доставка пиццы без имени и бренда, которая с радостью готова завоевывать рынок.

Направления работы

Группа ВК:

Оформили группу ВК под ключ по пакету Премимум, так как дополнительно через нашего дизайнера владельцы решили заказать немного полиграфии. Все баннеры и листовки сделали в подарок, но нас взамен обещали бесплатно и вкусно накормить, когда мы доберемся до Новороссийска. Так что теперь каждую пятницу задумываемся о том, чтобы брать билеты

Рассылки

Оформили рассылки и сделали чат-бота. Сначала владельцы не до конца понимали зачем им это нужно, но по факту оказалось, что существенно снизилась нагрузка на менеджеров и через 1-2 месяца мы получили “большое спасибо”

Таргет ВК

Здесь было необходимо тестировать несколько разных районов города и даже частично вникать в логистику транспортных возможностей, пробок и тд для того, чтобы получить наиболее привлекательный результат.

Результат

Более 200 заявок за 25.000 рублей, потраченных на рекламу и как минимум в два раза больше сытых и довольных людей, потому что пиццу одному есть нельзя. Надо делиться!