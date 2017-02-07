Через

3 мес.

Инфобизнес: курсы по

инвестициям в недвижимость

https://www.instagram.com/tinvest_org/

Увеличение количества целевых подписчиков на 7904 человек за 15 дней

20 продаж за первые 15 дней

Увеличение количества целевых подписчиков на 22500 человек за 3 месяца

До 100 регистраций на сайте с поста в Instagram