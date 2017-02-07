Идея Подарков

Создание insta-витрины для

крупного сервиса по подбору подарков

https://www.instagram.com/ideipodarkov/

Увеличение количества целевых подписчиков на 42000 человек за 4 месяц

1500-2000 лайков на каждый пост в период активного развития аккаунта

35153 целевых посетителя на сайт сервиса

Даже спустя год без всякой рекламы, посты в Instagram продолжают давать новых клиентов