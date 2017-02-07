Продвижение международной

сети квест-румов «Ловушка»

https://www.instagram.com/lovushka_spb/

Увеличение количества целевых подписчиков на 4337 человек за 3 месяца

Рекорд по количеству заявок на квест за 1 день - 60 штук

Рекордная выручка с 1 рекламного поста в Instagram - 27000 рублей, при вложениях 2500 рублей

379 лидов (заявок на прохождение квестов в 2-х городах) за 3 месяца