ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ОРЕХОВ И СУХОФРУКТОВ

ИНФОРМАЦИЯ:

Интернет-магазин сухофруктов, орехов и турецких сладостей на базе instagram-аккаунта. У клиента за счет большого количества подписчиков и наработанной базы клиентов были постоянные продажи. Обратился с двумя задачами: увеличит поток новых клиентов и снизить стоимость.

Для решения данной задачи были записаны и созданы сторис. Реклама которых велась на переписку в Direct. Благодаря правимому подбору видео и аудиторий мы уже в первую неделю работы смогли увеличить динамику обращений и постепенно количество продаж с плавным снижением цены продажи.

Работаем дальше над улучшением кампаний и увеличением продаж!