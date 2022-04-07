ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ШАМПАНСКОГО AMBER

ИНФОРМАЦИЯ:

Клиент - производитель игристых вин в городе Харьков обратился с задачей попробовать запустить розничные продажи в интернете.

Для этого был изготовлен одностраничный сайт с простой формой для заказа одного, двух и трех ящиков шампанского.

Запустили рекламу с целью «Конверсия», подготовили ряд креативов в видеоформате. Которые почти все хорошо себя показывали в ходе рекламной деятельности.

Основная проблема с которой столкнулись - это блокировка кабинетов. Которую обходили за счет создания новых и покупки. Но не смотря на этого компания работала стабильно и приносила продажи!