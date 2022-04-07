СЕТЬ МАГАЗИНОВ АЛКОГОЛЯ СЛОН НА КАНАТЕ

ИНФОРМАЦИЯ:

Сеть магазинов алкоголя в городе Харьков. Начали развивать собственный аккаунт в Instagram и хотели нарастить аудиторию харьковчанами. Для этого разработали аукционные предложения за подписку и конкурс.

В течение периода рекламы разработали две кампании: трафик на конкурс в сторис, а также лента с аукционными предложениями за подписку.

Собрали несколько аудиторий - широкая возрастом от 20 до 50 лет. А также 18-50 лет интересующиеся клубами, алкоголем и вечеринками.

За период рекламы сильно увеличилась активность и по данным клиента увеличилось количество клиентов в магазины!