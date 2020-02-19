Кейс таргет Онлайн арт-марафон русского искусства

Задача:

Привлечение трафика из Facebook & Instagram на онлайн марафон по русскому искусству. Задача не из простых, потому что заказчик дал свои картинки, а они были картинами из разного вида искусства. (Лично я не понимал и не кликнул бы никогда), следовательно нужно было найти потенциальнейшую целевую аудиторию.

Бюджет: 1000р в день, было запущено несколько разных РК. Всего лично я открутил: 28 000р. Расскажем про все РК вместе, чтобы не расписывать каждую на кейс.

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