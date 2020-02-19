Кейс таргет Онлайн арт-марафон русского искусства
Добавлена80 просмотров
4 года назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Привлечение трафика из Facebook & Instagram на онлайн марафон по русскому искусству. Задача не из простых, потому что заказчик дал свои картинки, а они были картинами из разного вида искусства. (Лично я не понимал и не кликнул бы никогда), следовательно нужно было найти потенциальнейшую целевую аудиторию.
Бюджет: 1000р в день, было запущено несколько разных РК. Всего лично я открутил: 28 000р. Расскажем про все РК вместе, чтобы не расписывать каждую на кейс.
Мы выделили 3 сегмента:
- Женщина, 18-22 лет. Студентка или выпускница. Не замужем. Детей нет. Не нашла свое призвание в жизни. Не знает чем себя занять. Интересуется искусством, литературой, кино. Окончила музыкальную и художественную школу. Доход от 10 000 руб. (есть подработка или дают родители).
- Женщина, 25-35 лет. Не замужем. Детей нет. Живет в небольшом городе. Работа не связана с искусством и смежными сферами (бухгалтер, врач и т.п.). Доход от 10 000 руб./мес. Дефицит творческой самореализации. Интересуется искусством. Недостаток общения. Скучно. Не хватает ярких красок в жизни, движухи.
- Женщина, 35-45 лет. Замужем. Есть дети подростки или уже взрослые. Живет за границей: в Европе или Америке, ищет качественные ресурсы по искусству для самообразования на родном языке.