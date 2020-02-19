Кейс Фитнес Клуб - Таргетинговая реклама

Мы проводили несколько рекламных кампаний (РК) за все время работы.

Всего откручено: 18000 рублей.

Выделили сегменты:

Конкурентные сообщества

По интересам: здоровье, красота, спорт

Родители детей

По интересам: эзотерика, йога

Клики дорогие, так как гео очень узкое, и аудитория быстро выгорала, приходилось откручивать по почти максимальное ставке.