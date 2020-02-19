Кейс Фитнес Клуб - Таргетинговая реклама
Добавлена68 просмотров
4 года назад
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Мы проводили несколько рекламных кампаний (РК) за все время работы.
Всего откручено: 18000 рублей.
Выделили сегменты:
- Конкурентные сообщества
- По интересам: здоровье, красота, спорт
- Родители детей
- По интересам: эзотерика, йога