Кейс Фитнес Клуб - Таргетинговая реклама

Добавлена
4 года назад
68 просмотров
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Мы проводили несколько рекламных кампаний (РК) за все время работы.

Всего откручено: 18000 рублей

Выделили сегменты: 

  • Конкурентные сообщества
  • По интересам: здоровье, красота, спорт
  • Родители детей
  • По интересам: эзотерика, йога
Клики дорогие, так как гео очень узкое, и аудитория быстро выгорала, приходилось откручивать по почти максимальное ставке.