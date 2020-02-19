Кейс Таргетинговая реклама: Букеты из фруктов.

Букеты из фруктов таргетинговая реклама

Задача: Привлечение заявок на покупку букетов из фруктов из Instagram, возможно на обучение этому делу. Задача стояла на лид-формы и на аккаунт. Начали с лид-форм - оказалось неудачно, потрачено 2000р - лид по цене 400р. После вели рекламу только на аккаунт, о нем мы и расскажем тут.

Бюджет: 4000 рублей. Немного и немало на тестовую рекламную кампанию.