Комплексное сопровождение интернет-магазина

Ниша: Интернет-магазин Maidenly.ruМусульманские товары и одежда.Полноценный сайт с более 1000 наименований, посещаемость до 70 тысяч в месяц.Instagram 34.988 подписчиков.Задачи:Увеличить узнаваемость бренда в соц сетяхЗапуск таргет рекламыРабота с блогерами/инфлюенсерыПолное сопровождение всех соц сетейАдминстрация сайта/визуальная частьНаписание статей в Яндекс ДзенеРезультаты:Продажи за 1 месяц на сумму 69.000₽ с таргет рекламы инстаграм и email-рассылки, с учетом всех площадок, продажи на сумму свыше 1.5000.000₽За 2 месяца подписалось до 7-х тысяч подписчиков на инстаграм аккаунт (без мфл, при помощи трафика с таргета и сотрудничество с блогерами).