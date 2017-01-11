Контент для группы - МИРБИС/Бизнес-Университет

1. МИРБИС/Бизнес-Университет

2. Группа института МИРБИС. Контент на 80% занимательный и вовлекающий, на 20% – продающий. Я занимаюсь наполнением группы, написанием контента, выставлением публикаций в таймер, подбором и обработкой фото в соответствии с требованиями заказчика

3. vk.com/mirbisofficial

4. Веду группу 8 месяцев.

5. Увеличила группу на 10 000 человек.

6. Контент на месяц подготавливаю за 3 дня. В месяц выходит 90 постов.