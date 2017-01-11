Контент для Instagram @maska.sport

Добавлена
7 лет назад
170 просмотров
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1.@maska.sport 

2. Страница по продаже масок для занятий спортом – Thaining mask. Подбор изображений, подбор хэштегов, написание постов. 

3. www.instagram.com/maska.s... 

4. Веду месяц. 

5. Разработала единый стиль, проработала хэштеги для товаров. 

6.  60 постов в месяц для заказчика. 