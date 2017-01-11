Контент для Instagram @maska.sport

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.@maska.sport
2. Страница по продаже масок для занятий спортом – Thaining mask. Подбор изображений, подбор хэштегов, написание постов.
3. www.instagram.com/maska.s...
4. Веду месяц.
5. Разработала единый стиль, проработала хэштеги для товаров.
6. 60 постов в месяц для заказчика.