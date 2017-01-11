Контент для Aimol Russia в Instagram

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.@aimol_russia
2.Ведение инстаграма для бренда голландских смазочных материалов Aimol. Посты как тематические о спонсируемых компанией чемпионатах, так и продающие по товарам. Проводятся конкурсы, розыгрыши билетов на мероприятия.
3. www.instagram.com/aimol_r...
4. Веду группу 9 месяцев.
5. За время моего ведения группа увеличилась на 6000 человек.
6. Контент на месяц подготавливаю заранее. 90 постов в месяц.