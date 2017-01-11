Контент для Aimol Russia в Instagram

1.@aimol_russia

2.Ведение инстаграма для бренда голландских смазочных материалов Aimol. Посты как тематические о спонсируемых компанией чемпионатах, так и продающие по товарам. Проводятся конкурсы, розыгрыши билетов на мероприятия.

3. www.instagram.com/aimol_r...

4. Веду группу 9 месяцев.

5. За время моего ведения группа увеличилась на 6000 человек.

6. Контент на месяц подготавливаю заранее. 90 постов в месяц.