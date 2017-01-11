Контент для Aimol Russia в Facebook

Добавлена
7 лет назад
168 просмотров
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1.@Aimol Russia 

2.Ведение страницы Facebook для бренда голландских смазочных материалов Aimol. Посты как тематические о спонсируемых компанией чемпионатах, так и продающие по товарам. Проводятся конкурсы, розыгрыши билетов на мероприятия. 

3. www.facebook.com/aimolru 

4. Веду группу 9 месяцев. 

5. За время моего ведения группа увеличилась на 2800 человек. 

6. Контент на месяц подготавливаю заранее. 90 постов в месяц.