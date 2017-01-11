Контент для Aimol Russia в Facebook

1.@Aimol Russia

2.Ведение страницы Facebook для бренда голландских смазочных материалов Aimol. Посты как тематические о спонсируемых компанией чемпионатах, так и продающие по товарам. Проводятся конкурсы, розыгрыши билетов на мероприятия.

3. www.facebook.com/aimolru

4. Веду группу 9 месяцев.

5. За время моего ведения группа увеличилась на 2800 человек.

6. Контент на месяц подготавливаю заранее. 90 постов в месяц.