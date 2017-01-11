Контент для Робошколы "Электроник" в Instagram
Добавлена180 просмотров
7 лет назад
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1. @roboshkola_electronik
2. Страница в инстаграм для сети детских курсов робототехники. анимаюсь написание контента, ведением страницы.Отвечаю на комментарии и вопросы в директ.
3. www.instagram.com/roboshk...
4. Веду группу с нуля. 2 месяца.
5. За время моей работы страничка выросла на 2000 подписчиков.
6. Контент на месяц подготавливаю за 1 день. В месяц выходит 60 постов.