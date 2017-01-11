Контент для Робошколы "Электроник" в Instagram

1. @roboshkola_electronik

2. Страница в инстаграм для сети детских курсов робототехники. анимаюсь написание контента, ведением страницы.Отвечаю на комментарии и вопросы в директ.

3. www.instagram.com/roboshk...

4. Веду группу с нуля. 2 месяца.

5. За время моей работы страничка выросла на 2000 подписчиков.

6. Контент на месяц подготавливаю за 1 день. В месяц выходит 60 постов.