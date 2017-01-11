Контент для Робошколы "Электроник" Вконтакте
Добавлена165 просмотров
7 лет назад
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1. Интересная Робототехника /Робошкола Электроник
2. Группа Вконтакте для сети детских курсов робототехники. Занимаюсь написанием контента, ведением страницы.Отвечаю на комментарии и вопросы.
4. Веду группу с нуля. 5 месяцев.
5. За время моей работы страничка выросла на 2300 подписчиков.
6. Контент на месяц подготавливаю за 3 дня. В месяц выходит 90 постов.