Контент для Робошколы "Электроник" Вконтакте

Добавлена
7 лет назад
165 просмотров
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1. Интересная Робототехника /Робошкола Электроник 

2. Группа Вконтакте для сети детских курсов робототехники. Занимаюсь написанием контента, ведением страницы.Отвечаю на комментарии и вопросы.  

3. vk.com/robotoshkola 

4.  Веду группу с нуля. 5 месяцев.  

5. За время моей работы страничка выросла на 2300 подписчиков.  

6. Контент на месяц подготавливаю за 3 дня. В месяц выходит 90 постов.