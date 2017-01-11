Контент для Робошколы "Электроник" Вконтакте

1. Интересная Робототехника /Робошкола Электроник

2. Группа Вконтакте для сети детских курсов робототехники. Занимаюсь написанием контента, ведением страницы.Отвечаю на комментарии и вопросы.

3. vk.com/robotoshkola

4. Веду группу с нуля. 5 месяцев.

5. За время моей работы страничка выросла на 2300 подписчиков.

6. Контент на месяц подготавливаю за 3 дня. В месяц выходит 90 постов.