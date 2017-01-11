Контент для группы Вконтакте - Уникальная методика

1.Уникальная методика исправления говора

2. Группа для курсов исправления речи. Занимаюсь написанием постов, подбором фотографий.

3. vk.com/gramotnaya_rech_zd...

4. Веду группу месяц.

5. С нуля прибавила в группу 300 людей.

6. Контент на месяц подготавливаю за 2 дня. В месяц выходит 40 постов