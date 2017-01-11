Контент для группы Вконтакте - Уникальная методика

Добавлена
7 лет назад
157 просмотров
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1.Уникальная методика исправления говора 

2. Группа для курсов исправления речи. Занимаюсь написанием постов, подбором фотографий.  

3. vk.com/gramotnaya_rech_zd... 

4. Веду группу месяц. 

5. С нуля прибавила в группу 300 людей. 

6. Контент на месяц подготавливаю за 2 дня. В месяц выходит 40 постов 