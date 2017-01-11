Контент для группы Вконтакте - Уникальная методика
Добавлена157 просмотров
7 лет назад
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1.Уникальная методика исправления говора
2. Группа для курсов исправления речи. Занимаюсь написанием постов, подбором фотографий.
3. vk.com/gramotnaya_rech_zd...
4. Веду группу месяц.
5. С нуля прибавила в группу 300 людей.
6. Контент на месяц подготавливаю за 2 дня. В месяц выходит 40 постов