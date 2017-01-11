Контент для туристического агенства AG TRAVEL в In

Добавлена
7 лет назад
155 просмотров
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1. @agtravel.ru 

2. Страница для туристического агенства AG TRAVEL. Посты тематические с описанием туров.  

3. www.instagram.com/agtrave... 

4. Веду месяц.  

5. Увеличила приток клиентов через инстаграм, сформировала стиль ведения сообщества. +1000 подписчиков. 

6. Контент на месяц подготавливаю за 2 дня. В месяц выходит 60 постов.

www.instagram.com/agtravel.ru/