Контент для туристического агенства AG TRAVEL в In

1. @agtravel.ru

2. Страница для туристического агенства AG TRAVEL. Посты тематические с описанием туров.

3. www.instagram.com/agtrave...

4. Веду месяц.

5. Увеличила приток клиентов через инстаграм, сформировала стиль ведения сообщества. +1000 подписчиков.

6. Контент на месяц подготавливаю за 2 дня. В месяц выходит 60 постов.

www.instagram.com/agtravel.ru/