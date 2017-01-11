Контент для туристического агенства AG TRAVEL в In
Добавлена155 просмотров
7 лет назад
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1. @agtravel.ru
2. Страница для туристического агенства AG TRAVEL. Посты тематические с описанием туров.
3. www.instagram.com/agtrave...
4. Веду месяц.
5. Увеличила приток клиентов через инстаграм, сформировала стиль ведения сообщества. +1000 подписчиков.
6. Контент на месяц подготавливаю за 2 дня. В месяц выходит 60 постов.