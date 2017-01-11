Контент для Московской Зеркальной Фабрики Вконтакт

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7 лет назад
190 просмотров
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1. Московская Зеркальная Фабрика – Нагорная 17 

2. Группа для производителя стекла и зеркал в Москве. Занимаюсь написанием контента. Подбором фото и видео. 

3. vk.com/nagornaya17_zerkal... 

4. Веду группу 2 месяца. 

5. За время моего ведения группа увеличилась на 2000 человек 

6. Контент на месяц подготавливаю за 3 дня. В месяц выходит 90 постовvk.com/nagornaya17_zerkalnaiafabrika