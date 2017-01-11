Контент для Московской Зеркальной Фабрики в Facebo
Добавлена190 просмотров
7 лет назад
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1. Московская Зеркальная Фабрика – Нагорная 17
2. Группа для производителя стекла и зеркал в Москве. Занимаюсь написанием контента. Подбором фото и видео.
3. www.facebook.com/nagornay...
4. Веду группу 2 месяца.
5. За время моего ведения группа увеличилась на 500 человек
6. Контент на месяц подготавливаю за 3 дня. В месяц выходит 90 постовwww.facebook.com/nagornaya17.zerkalnaiafabrika/