Контент для Московской Зеркальной Фабрики в Facebo

1. Московская Зеркальная Фабрика – Нагорная 17

2. Группа для производителя стекла и зеркал в Москве. Занимаюсь написанием контента. Подбором фото и видео.

3. www.facebook.com/nagornay...

4. Веду группу 2 месяца.

5. За время моего ведения группа увеличилась на 500 человек

6. Контент на месяц подготавливаю за 3 дня. В месяц выходит 90 постовwww.facebook.com/nagornaya17.zerkalnaiafabrika/