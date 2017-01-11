Контент для Робошколы "Электроник" в Facebook

Добавлена
7 лет назад
170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Интересная Робототехника /Робошкола Электроник 

2. Группа Вконтакте для сети детских курсов робототехники. Занимаюсь написанием контента, ведением страницы.Отвечаю на комментарии и вопросы.  

3. www.facebook.com/roboshko... 

4.  Вела группу с нуля. 4 месяца.  

5. За время моей работы страничка выросла на 600 подписчиков.  

6. Контент на месяц подготавливаю за 2 дня. В месяц  90 постов.www.facebook.com/roboshkolaelectronik/