Контент для Робошколы "Электроник" в Facebook

1. Интересная Робототехника /Робошкола Электроник

2. Группа Вконтакте для сети детских курсов робототехники. Занимаюсь написанием контента, ведением страницы.Отвечаю на комментарии и вопросы.

3. www.facebook.com/roboshko...

4. Вела группу с нуля. 4 месяца.

5. За время моей работы страничка выросла на 600 подписчиков.

6. Контент на месяц подготавливаю за 2 дня. В месяц 90 постов.www.facebook.com/roboshkolaelectronik/