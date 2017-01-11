Контент для группы TRW Aftermarket

1, TRW Aftermarket

2. Страница бренда автомобильных запчастей TRW. Занималась написание тематических постов, новостей компании, подбором фото и видеоматериалов.

3. www.facebook.com/TRWAfter...

4. Вела группу год.

5. За время моего ведения группа с нуля приросла до 6000 подписчиков.

6. Контент на месяц подготавливаю за 2 дня. В месяц 90 постов.www.facebook.com/TRWAftermarket/