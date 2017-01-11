Контент для группы TRW Aftermarket

Добавлена
7 лет назад
174 просмотра
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1, TRW Aftermarket 

2. Страница бренда автомобильных запчастей TRW. Занималась написание тематических постов, новостей компании, подбором фото и видеоматериалов. 

3. www.facebook.com/TRWAfter... 

4. Вела группу год. 

5. За время моего ведения группа с нуля приросла до 6000 подписчиков.  

6. Контент на месяц подготавливаю за 2 дня. В месяц 90 постов.www.facebook.com/TRWAftermarket/