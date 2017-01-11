Контент для группы TRW Aftermarket

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1, TRW Aftermarket
2. Страница бренда автомобильных запчастей TRW. Занималась написание тематических постов, новостей компании, подбором фото и видеоматериалов.
3. www.facebook.com/TRWAfter...
4. Вела группу год.
5. За время моего ведения группа с нуля приросла до 6000 подписчиков.
6. Контент на месяц подготавливаю за 2 дня. В месяц 90 постов.www.facebook.com/TRWAftermarket/