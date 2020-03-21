Настройка рекламы на FB для частного сада

Добавлена
4 года назад
125 просмотров
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Я работаю над этим проектом. Я начал проект с нуля.

В настоящее время на Facebook есть много хороших отзывов от клиентов и 3364 подписчиков. Время от времени я настраиваю рекламу на Facebook для этого проекта.

https://www.facebook.com/vulyk.com.ua/