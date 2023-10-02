Оформление телеграм-канала. Шапка, логотип, посты

Задача:



Создать канал в телеграм для посетителей интернет-магазина

Оформить шапку профиля

Написать приветственный пост, закрепить в профиле



Результат:

Создан канал и чат с администратором

В аватаре использован логотип магазина

В первом посте подобраны фото самых продаваемых моделей сезона

Текст поста грамотно и лаконично объясняет суть канала, имеет ссылки на магазин и отдельный раздел

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