Оформление телеграм-канала. Шапка, логотип, посты
Социальные сети (SMM и SMO)
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Задача:
Создать канал в телеграм для посетителей интернет-магазина
Оформить шапку профиля
Написать приветственный пост, закрепить в профиле
Результат:
Создан канал и чат с администратором
В аватаре использован логотип магазина
В первом посте подобраны фото самых продаваемых моделей сезона
Текст поста грамотно и лаконично объясняет суть канала, имеет ссылки на магазин и отдельный раздел
Следующие в ленте посты проверены на ошибки и tone of voice.