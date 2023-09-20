Дизайн карточек товара для маркетплейсов (ozon, wildberries)

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Добавлена
3 месяца назад
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Условие:

есть фотографии продукта и текстовое описание

Задача:

сделать максимальное количество карточек (10 шт)

добавить инфографику

сделать карточку "видеообзор"

выделить товар среди конкурентов, подчеркнуть преимущества

сделать аккуратный и чистый дизайн
проверить вид карточки в галерее маркетплейсов, рядом с конкурентами