Дизайн карточек товара для маркетплейсов (ozon, wildberries)

Условие:

есть фотографии продукта и текстовое описание



Задача:

сделать максимальное количество карточек (10 шт)

добавить инфографику

сделать карточку "видеообзор"

выделить товар среди конкурентов, подчеркнуть преимущества

сделать аккуратный и чистый дизайн

проверить вид карточки в галерее маркетплейсов, рядом с конкурентами