Пошук кандидатів на роботу за кордоном.

В рамках цього проекту, було протестовано декілька Країн та аудиторій за Результатами даної компанії. Знайшли кандидатів на вакансію спортивного аніматора на Кіпр. А також рекламуємо інші вакансії, та залучаємо зацікавлених людей.



В рамках співпраці, просували візові послуги.



Ціна вказана за налаштування таргетованої реклами ФБ - на місяць.



Детальний Кейс можете прочитати тут: https://comfortable-glass-e63.notion.site/788f98df3b7944d6a20985e933c0b24c