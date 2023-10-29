Пошук кандидатів на роботу за кордоном.
Социальные сети (SMM и SMO)
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2 месяца назад
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В рамках цього проекту, було протестовано декілька Країн та аудиторій за Результатами даної компанії. Знайшли кандидатів на вакансію спортивного аніматора на Кіпр. А також рекламуємо інші вакансії, та залучаємо зацікавлених людей.
В рамках співпраці, просували візові послуги.
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