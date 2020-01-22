Привлечение клиентов и подписчиков через Inst&FB

Продвижение в Инстаграм подходит для 90% бизнесов. В зависимости от специфики и особенностей бизнеса возможен свой подход к продвижению. Занимаюсь продвижением кампаний по большей части в Европе, а так же работаю со странами СНГ. Помогу настроить рекламную кампанию для вашего бизнеса, дам инструкции по которым вы сможете сэкономить и использовать настроенную рекламную кампанию на протяжении долгого времени. Для максимального эффективного результата необходимо использовать комплексное продвижение для увеличения LTV(жизненного цикла клиента) и уменьшения стоимости клиента. Рекламу можно использовать как для действующего бизнеса, развития личного бренда, так и для тестирования новых ниш. Такой тест, на начальном этапе, поможет сэкономить и узнать реальный спрос. Надеюсь, что смогу быть вам полезен. С уважением,Николай. Как будет проходить наше взаимодействие:1. Расскажите о том чем вы занимаетесь. Кто ваш клиент. Это поможем более качественно достучаться до ваших потенциальных клиентов. 2. Обговорим цели рекламной кампании и ваши пожелания. 3. Необходимо предоставить доступ к рекламному кабинету. Приступаем к работе!