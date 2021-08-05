Продажа земельных участков на гольф-курорте

Пару месяцев работал над привлечением покупателей земельных участков на элитном гольф-курорте за Екатеринбургом - в итоге продали все доступные участки на первой линии курорта.

Работали с динамическими креативами и выгрузкой лидов в Телеграм для удобной обработки поступающих заявок. Было интересное предложение, хорошие креативы и правильно выбранная аудитория, за счет чего каждую неделю поступали заявки от заинтересованных пользователей и результаты не заставили себя долго ждать.