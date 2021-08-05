Получение гражданства за инвестиции

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Интересный кейс сотрудничества с агентством паспортных программ - получение второго гражданства за инвестиции в недвижимость.
Нашли способ предложить сделать человеку простое действие, чтобы получить контакт потенциального клиента, за счет чего заявки приходили очень дешево, учитывая средний чек (100 тыс. - 500 тыс. долларов).
Также хорошо поработали над качеством лидов - с помощью настроек Фейсбук смогли полностью исключить мусорные лиды и случайные нажатия по рекламе.