Получение гражданства за инвестиции

Интересный кейс сотрудничества с агентством паспортных программ - получение второго гражданства за инвестиции в недвижимость.

Нашли способ предложить сделать человеку простое действие, чтобы получить контакт потенциального клиента, за счет чего заявки приходили очень дешево, учитывая средний чек (100 тыс. - 500 тыс. долларов).

Также хорошо поработали над качеством лидов - с помощью настроек Фейсбук смогли полностью исключить мусорные лиды и случайные нажатия по рекламе.