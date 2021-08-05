Продажа элитной недвижимости в Швейцарии

Появилась уникальная возможность поработать с агентством в России, которе на прямую сотрудничает с компанией Andermatt Swiss Alps - элитная недвижимость в Швейцарии. Я занимался непосредственно лидогенерацией - все заявки поступали в CRM-систему и дальше обрабатывались отделом продаж.

Активно работали над улучшением качества лидов - в итоге удалось выявить такую аудиторию, с помощью которой лиды оставляли в основном политики и владельцы крупных бизнесов в России и Украине, которые могут себе позволить недвижимость от 1 млн евро.